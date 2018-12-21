В больнице лучше, чем в семье… В Уссурийске транспортные полицейские изъяли из семьи годовалую девочку, проживающую в антисанитарных условиях.

В ходе планового обхода семей, находящихся в трудном социальном положении, в одной из них выявлен факт недобросовестного выполнения 24-летней матерью обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери. Годовалая малышка живет в антисанитарных условиях, ее мать систематически уходит из дома, оставляя ребенка на воспитание 44-летней бабушке, злоупотребляющей алкоголем, сообщили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

В однокомнатной квартире отсутствуют продукты питания, чистое белье и детская одежда, со стен и потолка опасно свисают электрические провода, воздух в комнате пропитан запахом табака и затхлостью. Ребенок не выглядит здоровым.

Неоднократные попытки представителей органов системы профилактики застать молодую мать не увенчались успехом. Никто в этой семье из взрослых официально не работает.

С целью охраны жизни и здоровья ребенка сотрудники транспортной полиции изъяли девочку из семьи и поместили в отделение детской городской больницы, где она будет находиться под присмотром врачей.

Мать ребенка, когда ее найдут, будет привлечена к административной ответственности.

Автор: Отдел новостей «В»