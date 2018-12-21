Стивидоры Находки создали экологический фонд Основным направлением работы фонда «Находка» станет поддержка проектов по обеспечению благоприятных экологических условий в городе, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на стивидорную компанию «Аттис Энтерпрайс».

«Мы призываем общественность и всех участников отрасли к открытому диалогу для поиска совместных решений актуальных для нашего города экологических задач», – заявил генеральный директор «Аттис Энтерпрайс» Александр Тарасов.

Напомним, что глава Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочего визита в Находку 5–6 октября подверг резкой критике экологическую политику стивидоров. По его требованию в экологический фонд стивидорные компании будут отчислять по 20 рублей с каждой отгруженной тонны угля. А куда направить эти деньги, решат сами жители. Это может быть озеленение, строительство детских и спортивных площадок, усиленное питание в школах.

Кроме того, в ближайшее время угольные терминалы Находки пройдут обязательную экологическую экспертизу. Те компании, которые не смогут соответствовать предъявленным требованиям, подлежат закрытию.

Автор: Отдел новостей «В»