Уровень компетентности кадастровых инженеров покажет рейтинг Публичный рейтинг кадастровых инженеров формирует Кадастровая палата Приморского края. Это позволит предпринимателям привлекать к сотрудничеству наиболее опытных и профессиональных специалистов.

Как отмечают специалисты, около половины от общего количества отказов и приостановок в процедуре постановки земельных участков и объектов недвижимого имущества на кадастровый учет связаны с ошибками, которые при оформлении документов допускают кадастровые инженеры.

Для создания более комфортных условий работы предпринимателей предусмотрено создание публичного рейтинга кадастровых инженеров.

«Изучив таблицу, можно увидеть, сколько раз документы, подготовленные тем или иным кадастровым инженером, поступали в орган кадастрового учета, какова доля положительных решений из общего числа заявок и какое количество из них было приостановлено», – поясняют в пресс-службе региона.

Рейтинг будет обновляться еженедельно, ознакомиться с актуальной версией документа можно в разделе «Бизнес-гид» Инвестиционного портала Приморского края и на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты на странице Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»