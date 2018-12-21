Должники за электроэнергию рискуют остаться без света в канун Нового года Владивостокский расчетно-контрольный центр филиала (ВРКЦ) ПАО «ДЭК» – «Дальэнергосбыт» усилил меры воздействия на недобросовестных потребителей. Как сообщили в пресс-службе организации, на сегодня долги абонентов Владивостока превышают 411 млн рублей.

Ежемесячно специалисты ВРКЦ отключают электроснабжение 1,5 тысячи должников. В декабре сформированы дополнительные бригады, которые планируют приостановить подачу электроэнергии еще 1,6 тысячи потребителей, не оплачивающих энергоресурс свыше двух нормативов.

В течение года ВРКЦ применяло к неплательщикам все законные меры воздействия – от предупреждения об отключении до подачи искового заявления в суд. При взыскании задолженности судебные приставы-исполнители могут наложить арест не только на имущество должника, но и на его доходы, в том числе на банковский счет, пенсию или стипендию. А также вынести решение о запрете выезда за границу. В результате принятых мер было получено более 500 млн рублей.

Энергетики настоятельно рекомендуют выплатить долги за потребленный ресурс, чтобы на новогодние праздники не остаться без электроэнергии.

Автор: Отдел новостей «В»