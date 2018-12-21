Навели мосты Специалисты дорожной отрасли Приморья в этом году выполнили ремонт 17 мостовых переходов. В планах на будущий год – привести в порядок еще как минимум шесть конструкций, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, АО «СпецСУ» в 2018 году выполнена реконструкция дорожного покрытия на четырех мостах на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово общей протяженностью 72 метра. На дороге Терней – Малая Кема отремонтировано покрытие на одном 10-метровом мосту, а также на мосту длиной 20 метров на дороге Лазо – Заповедное.

АО «Примавтодор» завершил ремонт четырех мостов на севере края, поврежденных во время тайфуна «Лайонрок». Это мосты через реку Извилинку на автодороге Новомихайловка – Чугуевка – Лазо, на 3-м километре дороги Уборка – Самарка – Ариадное, на 14-м километре трассы Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка и в поселке Кавалерово через реку Хрустальную.

Кроме того, начались аварийно-восстановительные работы на мостах через Первую речку в Надеждинском районе, на подъезде к селу Духовскому в Пограничном районе, к селу Поспеловка в Октябрьском районе, к селу Черемшаны в Дальнегорском городском округе, в селе Зеркальном Кавалеровского района и в селе Соколовка Чугуевского района. Эти работы завершатся в следующем году.

Также в течение года дорожники возводили капитальные мосты через реки Кроуновку, Крыловку и Литовку. В следующем году запланировано строительство еще 10 новых сооружений взамен аварийных, в том числе мосты через реку Тихую на дороге Чернышевка – Новопокровка, на 3-м километре дороги Хабаровск – Владивосток – Губерово, реконструкция моста через реку Артемовку на дороге Артем – Находка – порт Восточный и другие. Кроме того, будет завершен ремонт моста через реку Соколовку в Преображении.

В настоящий момент в крае разработан и направлен в Росавтодор для предоставления в Минтранс России проект программы работ по приведению искусственных дорожных сооружений в нормативное состояние на 2019–2024 годы. В нее вошли 128 мостов. Также на 2019 год подготовлены предложения по проектированию 25 мостовых переходов, в том числе 15 мостовых переходов и путепроводов на автомобильной дороге Артем – Находка – порт Восточный, три мостовых перехода на автомобильной дороге Осиновка – Рудная Пристань, по одному – на дорогах Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, Сибирцево – Жариково – Комиссарово, Раздольное – Хасан, Михайловка – Турий Рог, Киевка – Преображение, Чернышевка – Новопокровка, Раковка – Гидроузел.

Автор: Отдел новостей «В»