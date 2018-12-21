В Приморье 9 тысяч семей воспользовались сертификатами на региональный материнский капитал С начала года почти три тысячи семей обратились в органы социальной защиты населения Приморья за сертификатами на региональный материнский капитал. Около 1,8 тысячи из них уже распорядились выплатой по своему усмотрению.

Как сообщили в пресс-службе региона, в этом году расходы краевого бюджета на эту меру социальной поддержки составили 257 миллионов рублей.

«В 2018 году номинал сертификата на региональный материнский капитал превысил 169 тысяч рублей. С помощью этих средств можно оплатить медицинские, образовательные услуги или направить выплату на другие цели в рамках краевого законодательства», – уточнили в департаменте труда и социального развития.

Напомним, что региональный материнский капитал стали выплачивать в Приморье с 2013 года. Его могут получить семьи, в которых появился третий (или последующий) ребенок.

С начала выплат за этой мерой соцподдержки обратилось 14,8 тысячи человек. Воспользовались сертификатом уже почти 9 тысяч семей.

Всего за шесть лет из краевого бюджета на эти цели израсходовано 1,2 миллиарда рублей.

Специалисты напоминают: чтобы оформить сертификат на региональный материнский капитал, следует обратиться в территориальные отделы краевого департамента труда и социального развития.

Автор: Отдел новостей «В»