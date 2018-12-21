Стартовала процедура назначения главы Владивостока Депутаты Думы Владивостока на декабрьском заседании решили не дожидаться краевого законопроекта, позволяющего муниципалитетам проводить прямые выборы мэра (он пока одобрен Законодательным собранием в первом чтении, процедура его дальнейшего рассмотрения перенесена на следующий год), и начали процедуру назначения главы города, то есть дали старт формированию конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на этот пост. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Решение поддержали большинство депутатов: 18 из 27 присутствующих (всего в представительном органе 34 депутата).

Отметим, что в состав конкурсной комиссии входят восемь человек, половина назначается городской думой, еще четверо – губернатором края.

При этом председатель гордумы Андрей Брик пояснил, что если во время работы конкурсной комиссии депутаты регионального парламента примут закон о возвращении прямых выборов мэра, то вопрос об избрании главы города будет решаться на заседании гордумы.

«Этот вопрос будет вынесен на заседании гордумы, и на нем будет принято решение – прямые выборы главы Владивостока или через решение думы города. Пока этого закона нет, у нас есть федеральное законодательство, и мы его должны выполнять», – приводит «Интерфакс» слова Андрея Брика.

Напомним, что бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко ушел в отставку по собственному желанию с 11 октября. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации назначается на должность по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

В октябре две попытки начать формировать конкурсную комиссию не удались. Сначала депутаты КПРФ выразили свое несогласие с конкурсной процедурой назначения главы и покинули зал, в результате заседание было закрыто. На следующем заседании вопрос исключили из повестки, чтобы выработать «новые условия отбора кандидатов и проведения процесса конкурсного назначения мэра».

В начале декабря гордума почти в два раза увеличила срок процедуры избрания главы города – с 55 до 100 календарных дней. Таким образом, если в первом квартале 2019 года краевой парламент не примет законопроект, возвращающий прямые выборы, мэр Владивостока будет назначен городской думой из списка отобранных в результате конкурса кандидатов.

Автор: Отдел новостей «В»