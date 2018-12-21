Елочные базары проверяют на легитимность В рейды по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые ведут незаконную торговлю новогодними красавицами, проводят во всех районах краевого центра, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В минувшую среду, 19 декабря, сотрудники полиции и мэрии проверяли Первореченский район.

«В нашем городе есть разрешенные места торговли елками. Их выделяло управление экономики тем, кто обращался в городскую администрацию за соответствующими разрешениями. Остальные точки незаконны, их самовольно организуют недобросовестные предприниматели», – пояснили в административно-территориальном управлении Первореченского района.

Во время рейда отдел полиции № 3 совместно с сотрудниками администрации города посетили порядка десяти мест, где осуществляется реализация елок. Там, где нет разрешений, на ответственных лиц составили протоколы за незаконное предпринимательство и оказание торговли в неустановленных местах и без соответствующих на то разрешений.

Первым адресом, где шла незаконная торговля хвойными деревьями ценой от полутора тысяч, стал проспект 100 лет Владивостоку, 34. Продавец отметил, что хвойные деревья из Дальнегорска, вырубка законная. Но у него не оказалось разрешений, за что его и привлекли к ответственности. Теперь ему предстоит оплатить штрафы.

А вот почти напротив, рядом с домом № 45 на проспекте 100 лет Владивостоку, продавец рассказал, что самая дешевая елка у него по 500 рублей.

«Не думал, что такие штрафы. Протокол на меня вчера составляли, сегодня опять пришли проверяющие, – вздыхает коммерсант. – В среднем елки от 2 тысяч рублей, но есть и по 500».

Сотрудники полиции и АТУ района обязывают всех незаконных торговцев незамедлительно прекратить деятельность и выписывают штрафы.

«Сегодня уже составили пять протоколов. Всего с начала торговли елками, которая началась в десятых числах, привлекли к ответственности только в нашем районе уже более 22 нарушителей», – добавила специалист АТУ Первореченского района Елена Найденова.

По итогам рейда были выявлены и привлечены к ответственности незаконные торговцы хвойными деревьями на Печорской, 8, Некрасовской, 100, проспекте 100 лет Владивостоку, 34, 45, 51 и 103.

Согласно законодательству протоколы выписывают сразу по двум статьям – за незаконную предпринимательскую деятельность и торговлю в неустановленных местах.

Автор: Отдел новостей «В»