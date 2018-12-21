Свиное царство в центре культуры Заходишь в Приморский центр народной культуры, что на Пушкинской, 25, а там – свиньи, кабанчики, поросята, как говорится, всяких рангов и мастей. Того и гляди захрюкают на все лады… Жаль, не умеют вязаные, шитые, сделанные из композита или глины, нарисованные и даже испеченные из теста свиньи хрюкать...

Впрочем, не только свинками можно полюбоваться в зале ПКЦНК – здесь ведь развернулась традиционная выставка декоративно-прикладного искусства «Рукодельные чудеса».

Уже много лет в преддверии Нового года такая выставка проходит здесь. Мастерицы из Владивостока и многих других городов Приморья – в этом году без малого 30 человек – выставляют свои поделки на новогоднюю, и не только, тематику.

Как рассказали организаторы, «Рукодельные чудеса» пользуются у посетителей огромной популярностью, и это не случайно, ведь на ней вы не увидите штампованных изделий. Каждый экспонат уникален и представляет собой образец настоящего творчества и чистого вдохновения от мастеров.

Сувениры, мыло и косметика ручной работы, ароматные имбирные пряники, украшения из полудрагоценных камней и бижутерии, вышивка и многое другое поразят и удивят всех, кто придет на выставку-ярмарку. Мало того, опытные мастера смогут вас проконсультировать о методах изготовления и сакральном значении той или иной вещи.

Автор: Отдел новостей «В»