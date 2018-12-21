Энергосистему проверяют на готовность к пиковым нагрузкам В администрации города состоялось заключительное в 2018 году заседание штаба по отопительному сезону.

Подводил промежуточные итоги прохождения отопительного сезона во Владивостоке и готовность коммунальных служб муниципалитета к работе во время длительных новогодних выходных заместитель главы администрации краевого центра Александр Юров.

«На сегодняшний день отопительный сезон – 2018–2019 проходит стабильно, замечаний нет, запасы топлива сделаны в необходимом количестве, – сообщил Александр Юров. – Сейчас главное, чтобы все системы и службы были готовы к прохождению десятидневных выходных. Ведь это время пиковых нагрузок, особенно на энергосистему города».

Участие в работе штаба приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Примтеплоэнерго, Оборон-энерго), а также специалисты административно-территориальных управлений города.

Для оперативной ликвидации порывов и других аварийных ситуаций во Владивостоке во всех службах сформированы аварийно-восстановительные бригады. В случае необходимости специалисты будут работать в круглосуточном режиме.

Напомним, что отопительный сезон в приморской столице стартовал 25 октября. В первую очередь к теплу подключали учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилого фонда. К 31 октября тепло поступило во все жилые дома города. Специалисты подчеркивают: подключение краевого центра к теплу прошло в штатном режиме, согласно графикам. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло подается без перебоев. По вопросам регулировки тепла во внутридомовых сетях жители города должны обращаться в управляющие компании, обслуживающие их дома.

Автор: Отдел новостей «В»