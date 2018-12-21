Улицам дали рекомендацию горожане В 2019 году краевой центр ждет большой ремонт дорог

Столица Дальнего Востока вошла в число субъектов, где в следующем году будет реализован национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

В перечень объектов, предложенных администрацией Владивостока для ремонта по нацпроекту в 2019 году, вошли 16 объектов, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

«Все улицы, планируемые к ремонту, отобраны с учетом требований программы и мнений горожан», – подчеркнули специалисты.

В ходе реализации нацпроекта БКАД планируется отремонтировать более 16 километров дорог. В списке улиц – Луговая (от транспортной развязки на улице Баляева до Рудневского моста), Спиридонова, Шепеткова, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Хабаровская, Воропаева, Нерчинская, Приходько, Енисейская, Шкотовская. Кроме того, в программу вошло строительство виадука на улице Олега Кошевого.

Как отмечают эксперты, реализация национального проекта БКАД позволит увеличить протяженность дорог, отвечающих нормативам транспортно-эксплуатационного состояния, сократить количество дорог, работающих в режиме перегрузки, обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения.

Напомним, что в 2017–2018 годах на территории приморской столицы был реализован федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Как уже писал «В», за два года удалось комплексно отремонтировать более 25 километров дорог на 17 улицах.

Справка «В»

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), в рамках которого будут ремонтировать дороги регионального и местного значения, начнется в 2019 году. Вместо 36 субъектов, которые участвовали в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», на этот раз в нацпроект БКАД включены 83 региона.

Автор: Евгений СИДОРОВ