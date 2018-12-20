«Моряки» уступили в равной игре Московское «Динамо» на сегодняшний день является единственным клубом, который ни разу не проиграл на льду «Фетисов-арены». Статус-кво столичная команда сохранила и в минувший вторник в поединке с владивостокским «Адмиралом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

И здесь интересно то, что нынешний тренерский состав «моряков» и каждый седьмой хоккеист «Адмирала» родом из «бело-голубых». Так, главный тренер нашей команды Сергей Светлов на протяжении 12 сезонов (1978-1990) защищал цвета московского «Динамо», четыре раза завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны. Старший тренер Андрей Пятанов выступал за «Динамо» на протяжении четырех сезонов (1985-1989), становился серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР. Голкипер Никита Серебряков – выпускник СДЮСШОР «Динамо», выступал за молодежную команду «бело-голубых». Нападающий Егор Яковлев в чемпионате КХЛ сыграл за москвичей 23 матча. Сергей Коньков в составе ХК «Динамо» дважды выигрывал Кубок Гагарина и становился чемпионом России. За столичную команду сыграли еще несколько нынешних хоккеистов Владивостока.

При этом наши «динамовские» спортсмены старались максимально выложиться против своей «альма-матер». С первых секунд встречи инициативой завладели динамовцы. Никите Серебрякову пришлось проявлять чудеса мастерства, чтобы защитить ворота. Лишь к середине первого периода приморцы смогли ответить опасными контратаками и завладеть позиционным преимуществом. Столичные хоккеисты не ожидали такого сопротивления и пошли на грубость, итогом которой стало удаление защитника «Динамо» Юусо Хиетанена. Хозяева площадки шанс упускать не стали, и вскоре нападающий «моряков» Александр Черников отправил шайбу в сетку. Его ассистентами выступили братья Стрельцовы. Александр ворвался на половину поля динамовцев, отдал пас Василию, а тот перебросил шайбу точно на клюшку Черникова – 1:0.

Соперники запросили видеопросмотр, но вердикт арбитра их не обрадовал – гол был забит без нарушения правил.

Воодушевленные дальневосточники остаток первого периода провели в постоянных атаках. Впрочем, без шансов на успех. А вот столичные спортсмены, постоянно обороняясь, были близки к голу, но не воспользовались преимуществом в большинстве хоккеистов на льду.

Второй период «моряки» также начали в меньшинстве. Однако они выстояли под ударами столичного клуба. После восстановления равенства началась обоюдоострая игра. В составах обеих команд блистали вратари.

К сожалению, на 29-й минуте динамовцы сравняли счет. Результативным броском отметился лидер динамовцев и член сборной России Вадим Шипачев – 1:1.

«Адмирал» бросился в ответное наступление и даже был близок к тому, чтобы вновь выйти вперед в счете. Но все атаки были безрезультатные. Особенно обидно было, когда после очередного удара владивостокских игроков ворота «Динамо» спасла штанга.

Заключительный период начался вновь с атак гостей. Москвичи давили в равных составах. Всего за шесть минут до финальной сирены Даниил Тарасов сумел-таки вновь пробить Никиту Серебрякова. Попытки «Адмирала» отыграться ни к чему не привели. «Динамо» сохранило статус единственной команды КХЛ, ни разу не проигрывавшей на «Фетисов-арене».

– Игра в целом понравилась, но не итоговый результат, – поделился своим мнением после матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Наши игроки создавали хорошие моменты, а вот с реализацией не получилось. Также были ошибки, которые сказались на общем счете. Именно в эти моменты гости забивали свои шайбы. Но, как говорят, на ошибках учатся. Учтем их и будем дальше биться.

Следующая игра состоится в Новосибирске 22 декабря с «Сибирью».

Автор: Николай КУТЕНКИХ