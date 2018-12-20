«Приморочка» проявила характер Полные драматизма поединки провела владивостокская «Приморочка» в минувшие выходные дни. На домашней площадке «Олимпийца» она принимала клуб «Спарта» из Нижнего Новгорода в рамках чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А».

Это были матчи равных по силе соперников. Они и в турнирной таблице расположены рядом: «Приморочка» четвертая, «Спарта» пятая. Субботнюю встречу наши землячки провалили, несмотря на яростную поддержку трибун, – 1:3 (25:16, 21:25, 22:25, 21:25).

В первой партии приморские волейболистки выглядели уверенно, зато «Спарта» много ошибалась в атаке и на приеме мяча. А начиная со второго сета подобными ошибками отметились уже хозяйки. К сожалению, они не проявили характера. После двух-трех ошибок отдельных спортсменок в каждом из следующих сетов опускала руки уже вся команда. Попытки диагональной Анастасии Калининой и доигровщицы Анастасии Подошвиной переломить ситуацию не увенчались успехом, поскольку остальные девушки не смогли их поддержать.

У «Приморочки» это первое домашнее поражение в сезоне. Команда сделала выводы и на повторный поединок – в воскресенье – вышла с боевым настроем. Вновь свои лидерские качества проявила Анастасия Калинина, которая сама набрала 31 очко и вела за собой всю команду в каждом розыгрыше мяча. В этот раз ей оказали поддержку доигровщица Юлия Гильманова и блокирующая Алена Цыба.

В дебюте первой партии «Приморочка» вышла вперед – 8:3, но к середине отрезка «Спарта» сравняла счет, но тем не менее концовка осталась за нашей командой – 25:23.

Во втором сете команда Владивостока также вела в дебюте, потом «Спарта» вышла вперед, а под занавес наш клуб имел достаточно комфортное преимущество – 23:18. Но довести дело до победы хозяйки площадки не смогли – 25:27.

В третьей партии команды шли очко в очко, и только в концовке «Приморочке» удалось завладеть 5-очковым преимуществом, «Спарта» в очередной раз сократила отставание до минимума. Однако на этот раз «Приморочка» добилась своего и вновь вышла вперед в матче.

Четвертая партия стала украшением матча. Первой на матчбол при счете 24:23 вышли наши землячки, но «Спарте» удалось не только сравнять счет, но и самой вырваться вперед – 26:27. Хозяйки сравняли счет и завершили затянувшуюся партию на отметке 30:28.

Итак, по итогам двух игр во Владивостоке «Приморочке» удалось подняться на третье место в турнирной таблице, «Спарта» поднялась на четвертую строчку.

– Наши игроки показали такую выдержку и проявили такой характер и самоотдачу, что это не могло не принести победу, – подвел итог упорного матча главный тренер ВК «Приморочка» Константин Приходько. – Плюс мы немного изменили тактику, но большее значение имела все-таки наша выдержка и стойкость. Сейчас уже можно сказать, что перед этим туром у нас из-за болезни «свалились» пять игроков, и по возвращении из гостевой поездки эти люди не провели ни одной тренировки. Медицинский штаб делал все, что мог, но с температурой играть нельзя. Все либеро, все первые темпы у нас заболели. У игрока в оптимальном пике формы самый слабый иммунитет: подцепили вирус в аэропорту – и пошло по команде. И девушки, несмотря на то что после болезни, добились отличного результата, за что я им очень благодарен.

После этого тура «Приморочка» закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. Следующие поединки она вновь проводит на домашней площадке «Олимпийца». В гости пожалует «Тулица». Тульские спортсменки находятся в середине турнирной таблицы – для них пределом мечтаний является выход в плей-офф.

Автор: Николай КУТЕНКИХ