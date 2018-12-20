Челночному бизнесу урезали перспективы С 1 января 2019 года снизятся нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом и несопровождаемом багаже на территорию стран Евразийского экономического союза, в который входит и РФ.

Физические лица смогут ввозить товары для личного пользования на сумму до 500 евро и весом до 25 кг без уплаты пошлины и налогов, сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни.

Новые нормы касаются ввоза товаров автомобильным и железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся прежними – до 10000 евро и до 50 кг.

В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30 % от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

Кстати, за 11 месяцев 2018 года в отношении 17 граждан Владивостокская таможня возбудила дела об административном правонарушении, из них 10 человек привлечены к административной ответственности за нарушение установленных норм перемещения багажа. Стоимость незадекларированных товаров с учетом проведенных экспертных оценок составила около 3,9 миллиона рублей. В основном это товары народного потребления: сотовые телефоны и комплектующие к ним, косметологические средства, меховые изделия, солнцезащитные очки. Общая сумма наложенных судами штрафов составила 1,9 миллиона рублей, из них взыскано 0,3 миллиона рублей.

Автор: Отдел новостей «В »