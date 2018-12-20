За прогнозом – в зоопарк? Что будет с курсом доллара и евро к рублю – одна из самых популярных тем финансовых СМИ. Портал «Банки.ру» разбирался, можно ли доверять аналитическим прогнозам и стоит ли пытаться угадать курс валюты самому.

Право на ошибку

Сколько будут стоить доллар и евро в декабре? Многим россиянам (и тем, кто планирует отдохнуть на новогодние праздники за рубежом, и решившим хранить часть накоплений в валюте) хотелось бы точно знать: покупать доллары, евро, а может, юани, сейчас или стоит немного подождать. Планировать траты тяжело. Только в этом году курс американской валюты прыгал с 56 до 70 рублей. Но даже то, каким он окажется на следующей неделе, предсказать практически невозможно. События в Керченском проливе, уронившие рубль к доллару, лишнее тому подтверждение. Не помогли ни профицитный бюджет, ни долгое время росшие цены на нефть, ни начавшийся налоговый период.

Зато в следующем году, обещает бывший экономист «ВТБ Капитал», а ныне министр экономического развития Максим Орешкин, в среднем за единицу американской валюты мы будем отдавать 63,9 рубля. В его ведомстве даже ждут плавного укрепления рубля аж до 2036 года.

Только вот с учетом того, насколько часто наши финансовые власти меняют свои прогнозы и зачастую, чтобы успокоить общество, прибегают к «словесным интервенциям», доверять чиновникам как-то не очень принято. Не все ясно и с прогнозами банковских аналитиков. Наиболее осторожные сейчас ждут, что до конца года доллар будет плавать в диапазоне 66–67 рублей, пессимисты (например Райффайзенбанк) говорят, что он может подскочить и до 70 рублей. В более долгосрочных прогнозах расхождения еще сильнее.

Выбираем модель

Никакого секрета в том, как считается будущий курс валюты, нет. Чтобы предсказывать курс валют, придется научиться одному из методов. Существует несколько основных схем или моделей расчетов.

Первая основана на принципе относительной экономической стабильности и предполагает, что, сравнивая темпы экономического роста стран, можно прогнозировать укрепление/ослабление валюты. В растущую экономику приходит больше инвестиций, они поддерживают курс национальной валюты. Например, инвесторов могут привлекать растущие процентные ставки, как это, собственно, сейчас и происходит с госбондами США, способствуя укреплению доллара. Кризисы в ряде развивающихся стран в этом году сильно охладили аппетит инвесторов к рискам.

Очень популярная методика – теория паритета покупательной способности. Она исходит из того, что стоимость одних и тех же товаров в разных странах должна быть одинаковой. Так можно оценить, насколько одна валюта недооценена относительно другой. Самый известный пример – индекс бигмака. Если брать эту модель расчета (сколько долларов за него отдают в США и рублей в РФ), то рубль сейчас недооценен к доллару примерно в два раза.

Означает ли это, что рубль будет укрепляться, как обещают нам в Минэкономразвития? Отнюдь нет: ведь помимо цен на товары или роста экономики на валюту могут влиять и другие факторы. И даже более существенно. Например, интервенции регулятора (Центробанка) или геополитика, как в случае с рублем. Поэтому многие аналитики предпочитают использовать эконометрическую модель прогнозирования. Суть в том, чтобы составить «идеальную формулу», позволяющую связать какие-то факторы с курсом валюты. По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, на валютном рынке действует очень много факторов, и большинство участников рынка ориентируются на эконометрические модели. Вопрос только в том, какие факторы выбрать и насколько их учитывать в расчетах.

Спекулянту на заметку

Сами аналитики говорят, что единой и общепризнанной методики нет. Например, по словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, лучше всего основываться на состоянии и изменении платежного баланса, движении сырьевых цен, режима курса, политике ЦБ РФ и других факторах. «Общепризнанными могут быть только факторы, влияющие на курс рубля, такие как валютные операции ЦБ, объемы продаж валютной выручки экспортерами, уровень корреляции с ценой на нефть, динамика процентных ставок на зарубежных рынках и многие другие», – указывает начальник аналитического управления ITI Capital Анна Лакейчук.

Эксперты уверяют: чем короче прогноз (на неделю, к примеру), тем больше на него влияют биржевая ситуация, новости, денежные потоки в стране и проч. Есть даже специальный термин – «рыночный шум». Зато краткосрочные прогнозы могут быть более точными. «Долгосрочные прогнозы чаще указывают на вероятный диапазон, а не конкретные значения на произвольную дату в будущем», – рассказывает один из экспертов. Они больше востребованы финансовыми институтами – банками и пенсионными фондами, для которых важно понимать тенденции на 3–5 лет вперед.

Чем осьминог лучше аналитика

Однако даже опытные и профессиональные аналитики могут очень сильно ошибаться в своих прогнозах. Классический пример – высказывание эксперта одного госбанка, в начале 2014 года пожалевшего тех, кто купил доллар по 35 рублей. В октябре того года американская валюта ушла к 50, а затем и к 70 рублям. Вряд ли граждан решили ввести в заблуждение. Но факт остается фактом: ошибка была и сильно навредила репутации как самого аналитика, так и финансовой организации, которую тот представлял. Некоторые участники тогда даже предположили, что в тот момент банк делал ставку против доллара. Но, как утверждает аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков, такой «конфликт интересов» многие компании стараются предусмотреть. «Часто трудовые договоры даже запрещают осуществлять какие-либо операции с теми инструментами, которые анализирует специалист, чтобы собственное владение не мешало объективности прогнозов», – отмечает он. Правда, так происходит далеко не всегда: не секрет, что многие аналитики в инвесткомпаниях сами инвестируют и даже подрабатывают частными консультациями.

Другое дело – ошибки. Как говорят сами аналитики, при прогнозе курсов валют вероятность «не попасть» очень высока. По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, один удачный или очень неудачный прогноз может сильно повлиять на репутацию аналитика. Поэтому они зачастую вынуждены хитрить: например, в виде конечного результата выдается не то, что показали расчеты, а некоторое наиболее вероятное, по мнению аналитика, значение из диапазона цифр. И, по словам Ващенко, чем точнее требование к диапазону курса и дольше временной горизонт, тем ниже вероятность точного прогноза. «Если прогнозисту посчастливится точно угадать, каким будет курс через год, особенно если курс сильно отличается от предыдущего, ему ошибочно припишут прозвище гуру, – шутит он.

Несмотря на сложные математические расчеты (один из аналитиков рассказал, что самая сложная формула, которую он видел, насчитывала около 40 тыс. уравнений), все прогнозы – это просто представление аналитика о том, что произойдет на рынке. «Наиболее точный прогноз по курсу рубля к доллару и евро, как правило, воплощается в жизнь на спокойном рынке и относительно коротком промежутке времени», – признает аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Однако «спокойствие» и «постоянство» – это явно не про российский валютный рынок. Как известно, рубль, как и другие валюты развивающихся стран, отличается крайне неустойчивым поведением и реагирует на любые новости. По словам Ващенко, если, например, платежный баланс поддается прогнозам, то предугадать в расчетах различные шоки, панику и влияние ее на курс просто невозможно. «Если такой шок приходится на конец года, то аналитик крупно ошибется в прогнозе. Хрестоматийный пример – 2014 год», – говорит он.

Если условия резко меняются, прогнозы, основанные на математических моделях, зачастую оказываются бесполезны. Поэтому часто шансы «угадать» движение курса рубля у непрофессионала примерно такие же, как и у маститого аналитика, признают эксперты. Как пример – известный осьминог Пауль, предсказывавший исходы футбольных матчей на чемпионате Европы – 2008 и чемпионате мира – 2010 точнее болельщиков и экспертов. И еще один, более близкий миру финансов пример – обезьянка Лукерья из Московского зоопарка, заработавшая за десять лет инвестиций больше, чем профессиональные управляющие ПИФов.

Автор: Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru