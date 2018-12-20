Сразу несколько водителей оштрафовано за парковку на газоне Зона зеленых насаждений на улице Амурской, которая радует горожан в теплое время года, с наступлением холодов стала излюбленным местом для парковки автотранспорта недобросовестных граждан. Жильцы дома № 84 не стали этого терпеть и написали соответствующее обращение, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В адрес администрации Владивостока поступило коллективное обращение от жильцов дома № 84 на улице Амурской. Они пожаловались, что на территории зеленых насаждений рядом с их домом нерадивые граждане паркуют машины, нанося тем самым вред травяному покрову, кустарникам и деревьям», – сообщили в административной комиссии Первореченского района.

На недавнем заседании административной комиссии специалисты рассмотрели 13 административных протоколов за парковку автотранспорта на газонах. Один из штрафов получил тот, кто оставлял свою машину на территории зеленых насаждений на улице Карьерной, остальные – на Амурской, 84.

Всем нарушителям теперь придется заплатить штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»