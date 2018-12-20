ЕГЭ приходит в мае Стали известны даты проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году.

Как сообщила пресс-служба администрации края, в этом году участники аттестации приступят к проверке своих знаний уже с 20 марта (с этого дня стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ).

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Автор: Отдел новостей «В»