Трагедия в порту Трагический случай произошел во Владивостокском морском торговом порту.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России, в ходе выполнения на территории контейнерного терминала АО «Владивостокский морской торговый порт» погрузочных работ под колесами козлового крана Kalmar оказался мужчина 1990 года рождения. От полученных травм он скончался.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится проверка. По результатам будет принято законное решение.

Автор: Отдел новостей «В»