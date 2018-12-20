Хищника отпугнет третий глаз Рыбы с «третьим глазом» пополнили коллекцию Приморского океанариума.

Как сообщила пресс-служба научного учреждения, пять серебряных арован прибыли в океанариум, это совсем молодые рыбы: их длина не превышает 10 сантиметров, и они еще не сменили окраску на взрослую. У арован в начале жизни есть похожее на третий глаз маскирующее пятно. Оно визуально искажает пропорции тела, и хищники, которые во время охоты ориентируются по размерам головы жертвы, считают, что перед ними рыба большего размера, чем они могут съесть.

– Мы специально привезли таких маленьких арован, чтобы была возможность контролировать их развитие, – пояснил начальник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Алексей Михайлов. – Сейчас мы их интенсивно раскармливаем, в их рацион входят сухие корма, живой корм, рыба, обязательно добавляем витамины и иммуномодуляторы. Благодаря такому питанию темпы роста превышают природные. Через пять месяцев арованы переселятся в самый большой аквариум экспозиции «Тропический дождевой лес», в полгода они как раз достигнут оптимального для экспозиции размера – 40–50 сантиметров. Также в этом возрасте у арован меняется диапазон питания – с мальков рыб они переходят на креветок, насекомых и лягушек, причем последних они могут ловить над водой, выпрыгивая на высоту до двух метров, за это их прозвали водяными обезьянами, или водяными драконами. Уже взрослых рыб, живущих в экспозиции главного корпуса, мы кормим в основном креветками и цельной рыбой.

Серебряная арована вырастает до метра, основной рост приходится на первые два года жизни – до момента полового созревания, после темп замедляется, но расти эта рыба продолжает всю жизнь. Арована относится к тем животным, которые практически не изменились с Юрского периода. Например, современные арованы, как и их далекие предки, имеют костистый язык, покрытый зубами. Обитают арованы в Юго-Восточной Азии, в Китае эти рыбы считаются священными, хранителями семьи. Согласно фэншуй арована приносит благополучие и является защитником дома. Считается, что эта рыба чувствует плохого человека, и, когда он заходит в дом, она начинает беспокоиться.

Автор: Отдел новостей «В»