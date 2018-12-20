Нацпроект «Наука» обсудили во Владивостоке В минувшую среду в ДВФУ на Русском прошла стратегическая сессия «Национальный проект «Наука»: инструменты, механизмы, реализация». Руководители научных и образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, расположенных на Дальнем Востоке, обсудили ход реализации нацпроекта.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Сергей Кузьмин представил цели, задачи и структуру национальной программы «Наука» и входящих в него федеральных проектов. Проект «Научно-производственная кооперация» предполагает создание научно-образовательных центров и центров мирового уровня, в рамках проекта «Передовая исследовательская инфраструктура» предполагается значительное обновление приборной базы ведущих организаций и создание установок класса мегасайенс, федеральный проект «Развитие кадрового потенциала науки» будет способствовать формированию целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров. По словам Сергея Кузьмина, реализация федеральных проектов требуют нетривиальных решений и подходов, в том числе от руководителей научных и образовательных организаций, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Вчера на базе ДВФУ прошла панельная дискуссия, которую провел министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Автор: Отдел новостей «В»