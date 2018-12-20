Птицы гриппуют Вирус птичьего гриппа обнаружили сотрудники Россельхознадзора на предприятии «ТД Дальневосточная птица».

Как сообщила пресс-служба ведомства, в конце ноября в СМИ и от жителей поселка Заводского появилась информация о том, что на территории ООО «ТД Дальневосточная птица» наблюдается массовый падеж и захоронение птицы. Проведенная проверка подтвердила факты.

Кроме того, согласно результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в образцах биологического материала от трупов птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа «А» подтипа «Н9».

Также в ходе проведения выездной проверки было выявлено место незаконного захоронения птицы.

В настоящее время проводятся мероприятия, предусмотренные правилами по борьбе с гриппом птиц. Отметим, что данный подтип гриппа «А» является низкопатогенным и неопасным для человека. Введены ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с птицефабрики ООО.

Автор: Отдел новостей «В»