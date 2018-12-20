Более 5 тонн браконьерской рыбы изъяли в Приморье На рыбных браконьеров в крае заведено порядка 50 уголовных дел в 2018 году, сообщили в пресс-службе региона.

Так, по информации Приморского территориального управления Росрыболовства, с начала года сотрудники управления изъяли у браконьеров более 4 тонн рыбы.

«Ущерб водным биоресурсам составил свыше 1,8 миллиона рублей. Изъято 2,6 тысячи орудий лова и 16 транспортных средств», – сообщили в ведомстве.

Также совместно с сотрудниками полиции и ФСБ изъято около 1,5 тонны рыбы и рыбопродукции.

«В том числе более 1,1 тонны кеты, 167 килограммов пиленгаса, 145 килограммов трепанга и 55 килограммов крабов», – добавили специалисты.

Отметим, что ранее вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин, курирующий рыбную отрасль, поручил главам районов принять меры, чтобы прекратить торговлю рыбой и морепродуктами вдоль дорог.

Автор: Отдел новостей «В»