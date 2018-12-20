Финансовая пирамида причинила ущерб на 30 миллионов рублей В Приморье возбуждено уголовное дело о создании финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

«По материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК, следователями УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива», – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность предприятия строилась по принципу финансовой пирамиды: денежные средства граждан привлекались путем заключения договоров займа по ставке от 15 до 24 процентов годовых. Впоследствии эти деньги направлялись на выплаты по процентам и возврату денежных средств, привлеченных ранее от других пайщиков.

Отделения кооператива действовали на территории Приморья. Больше всего заявлений обманутых граждан поступило из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки и Партизанска.

Установлено, что в результате противоправной деятельности пострадало свыше 200 граждан. По имеющейся информации, сумма причиненного им ущерба превысила 30 миллионов рублей.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Отдел новостей «В»