Финансовая пирамида причинила ущерб на 30 миллионов рублей
В Приморье возбуждено уголовное дело о создании финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
«По материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК, следователями УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива», – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Деятельность предприятия строилась по принципу финансовой пирамиды: денежные средства граждан привлекались путем заключения договоров займа по ставке от 15 до 24 процентов годовых. Впоследствии эти деньги направлялись на выплаты по процентам и возврату денежных средств, привлеченных ранее от других пайщиков.
Отделения кооператива действовали на территории Приморья. Больше всего заявлений обманутых граждан поступило из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки и Партизанска.
Установлено, что в результате противоправной деятельности пострадало свыше 200 граждан. По имеющейся информации, сумма причиненного им ущерба превысила 30 миллионов рублей.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Отдел новостей «В»