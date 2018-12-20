Русла более 16 рек и ручьев уже почистили в Приморье В Приморье продолжаются активные работы по расчистке русел рек. На эти цели из краевого бюджета уже выплачено более 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, ноябрь и декабрь в большинстве районов края самые подходящие для этого месяцы, так как земля на берегах уже окрепла после осеннего паводка, но не успела промерзнуть.

К 18 декабря расчищены русла более 16 рек и ручьев. Уже завершены работы в селе Михайловка Михайловского района. Здесь расчищены русла рек Михайловки, Раковки и Бакарасьевки, устроены водосбросные каналы для отвода ливневых вод с территории села в районе дамбы реки Бакарасьевки. Также в Михайловском районе завершена расчистка русла реки Ляличи.

В Надеждинском районе расчищены русла ручьев в поселках Оленевод и Раздольное.

В Ольгинском районе восстановлена противопаводковая дамба на реке Милоградовке в селе Милоградово, расчищено русло реки Солонцовой в поселке Горноводное. В селе Михайловка от завалов расчистили русло реки Аввакумовки.

В поселке Терней восстановлены две противопаводковые дамбы – в районе улиц Заречной и Тополиной.

В Чугуевском районе работы также проводились в нескольких селах. В селе Чугуевка расчистили русло ручья Ферменного, в селе Соколовка – русло одноименной речки, в селе Медвежий Кут – русло реки Медведки.

Завершены работы в Шкотовском районе. Здесь расчищен водоотводной канал ручья Падь Сапфировая в поселке Новонежино, восстановлен участок противопаводковой дамбы в селе Романовка протяженностью 800 метров.

В Яковлевском районе расчищено русло реки Сысоевки в селе Новосысоевка и русло реки Гнилушки в селе Яковлевка.

В Кавалеровском районе провели дноуглубление реки Зеркальной в поселках Кавалерово и Горнореченском, выполнено берегоукрепление реки Партизанки в поселке Рудном.

В Уссурийске восстановлена дамба на северо-западе от жилого дома № 2 на улице Ивасика, прошли работы по восстановлению дамбы в микрорайоне «Семь ветров».

Продолжаются работы на реках Илистой, Абрамовке и Осиновке в Михайловском районе, реках Большая Уссурка в Красноармейском районе, Раздольной в Октябрьском районе, Лиственной и Милоградовке в Ольгинском районе, Черниговке в Черниговском районе, в селах Новоникольск и Степном Уссурийского городского округа.

Напомним, что большинство работ по расчистке русел рек в Приморье сегодня ведется в рамках режима ЧС. Олег Кожемяко еще в ноябре обсудил необходимость упрощения процедуры таких работ на федеральном уровне с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Министр инициативу поддержал, поручив упростить порядок расчистки русел рек и дноуглубительных работ, внести соответствующие изменения в Водный кодекс РФ и федеральные законы до конца года.

Автор: Отдел новостей «В»