Сладкие новогодние подарки доставили во все муниципалитеты Новогодние подарки для юных приморцев доставлены во все районы края. В этом году сладкие сюрпризы получат более 195 тысяч ребят, отметили в пресс-службе края.

По словам специалистов краевого департамента образования и науки, сладости предназначены детям в возрасте от 3 до 7 лет, школьникам с 1-го по 4-й классы, воспитанникам краевых и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также ребятам в возрасте от 3 до 18 лет, которые находятся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения Приморья. Порядок выдачи остается прежний – в муниципалитетах по месту жительства.

«Если ребенок не ходит в детский сад и ему уже исполнилось 3 года, то получить новогодний подарок можно в территориальных отделах департамента труда и соцразвития Приморья. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка», – добавили в ведомстве.

Напомним, что в этом году аукцион по поставке новогоднего подарка выиграл региональный производитель – фабрика «Приморский кондитер».

Автор: Отдел новостей «В»