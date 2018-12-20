Садоводы и огородники края будут жить по новому закону Законопроект, который определяет полномочия органов государственной власти края в области садоводства и огородничества, а также устанавливает формы и порядок предоставления государственной поддержки такой деятельности, принят депутатами ЗС ПК во втором и третьем чтении.

Одобренный парламентариями законопроект предусматривает комплекс мер по поддержке и развитию садоводческого движения, отметили в пресс-службе Законодательного собрания Приморья. Так, в нем прописана возможность предоставления субсидий на возмещение части затрат, понесенных товариществами садоводов и огородников на землеустройство своих территорий. Также на конкурсной основе им могут выделяться гранты на развитие инженерно-технической инфраструктуры, в частности, на строительство, реконструкцию и ремонт подъездных дорог, объектов электросетевого хозяйства и водоснабжения. Кроме того, законодательная инициатива предусматривает финансирование из бюджета комплексных кадастровых работ.

Получить государственную поддержку можно будет и для ведения просветительской работы, направленной на популяризацию садоводства и огородничества, а также для информирования граждан и оказания им консультационной помощи в сфере организации садоводческих и огороднических товариществ.

В настоящее время в Приморье насчитывается более 200 тысяч садовых и 35 тысяч огородных участков. На них трудятся свыше 700 тысяч жителей края, объединенных в 1,7 тысячи некоммерческих товариществ. В краевом балансе продовольствия продукция садоводов и огородников занимает значительное место: ими производится около 70 процентов картофеля, 60 процентов овощей, 40 процентов плодов и ягод.

Вместе с тем, как свидетельствует статистика, объемы производства сельхозпродукции гражданами в последние годы практически не растут. Увеличение показателей произошло всего на 2,3 процента, что объясняется прекращением государственной поддержки, которая до 2014 года оказывалась данным категориям малых форм хозяйствования из краевого бюджета.

Учитывая огромную социальную и экономическую роль, которую играет садоводство и огородничество, депутатский корпус края считает, что сегодня назрела необходимость принятия комплекса мер, направленных на сохранение и увеличение производства сельскохозяйственной продукции населением и вовлечение в эту важную социально-производственную сферу жителей края. Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Приморского края» и призван решить эту задачу.

Автор: Отдел политики «В»