Льда нет, рыбаки есть В акваториях Амурского и Уссурийского заливов, а также в заливе Петра Великого в настоящее время активно идет процесс становления льда, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС по итогам проведенного специалистами ведомства мониторинга.

Лед на водной акватории еще не сформировался, в связи с чем его толщина нестабильна. Однако наиболее активные любители подледной рыбалки уже спешат на лед, подвергая свою жизнь неоправданному риску. В районе Санаторной, Океанской, Весенней уже сейчас на едва сформировавшемся припае сидят любители зимней рыбалки над лунками. А меж тем выход на ледовое поле категорически запрещен!

Специалисты «чрезвычайного» ведомства провели визуальный осмотр морской акватории и мест выхода на лед любителей подледного лова. Команда спасателей совершила облет южного побережья края от залива Посьет до бухты Врангель на вертолете МИ-8 авиационно-спасательного звена. Все полученные сведения были отмечены в специальной карте.

– В результате мониторинга на льду в разных местах были обнаружены около 200 человек. По облету нами будет сделан анализ и доведен до глав муниципальных образований – Хасанского и Надеждинского районов, а также Артемовского, Большекаменского и Владивостокского городских округов. Нами предприняты все меры для того, чтобы не произошла чрезвычайная ситуация. На сегодняшний день льда в Уссурийском и Амурском заливах нет. Он стоит только в закрытых бухтах и подвержен выносу при любой ветровой нагрузке либо приливе и отливе. Мы ежедневно контролируем ледовую обстановку: с помощью спутникового мониторинга определяем, где и какой лед сформировался; определяем температуру; мониторим, сколько людей выходит на лед.

Весь этот комплекс мероприятий проводится для того, чтобы можно было понять, куда в случае необходимости привлекать силы и средства и где может понадобиться срочная помощь. Именно поэтому так важен анализ обстановки. В целом выходить на лед можно, если его толщина составляет около 7 см. Тогда он выдерживает достаточное количество людей. Рыбалка – это замечательный активный и полезный вид зимнего отдыха, но следует не забывать о мерах безопасности. Еще раз настоятельно призываем рыбаков-любителей со всей ответственностью подойти к вопросу собственной безопасности, не рискуя жизнью и не заставляя волноваться своих родных и близких, – призвал главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий.

Автор: Отдел новостей «В»