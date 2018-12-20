И ведь «Есть за что!» В приморской столице наградили 10 лауреатов молодежной премии

Вручение престижной городской премии «Есть за что!» прошло в стенах Дальневосточного федерального университета. В этом году за достижения в области культуры и искусства, образования, просвещения и науки, а также за вклад в укрепление здорового образа жизни премию в размере 100 тысяч рублей получили 10 лауреатов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Открыл церемонию награждения заместитель главы Владивостока Игорь Ткаченко.

«Администрация города вручает премию «Есть за что!» уже не первый год. Мы считаем, что это хороший способ отметить и поощрить самые интересные проекты, которые реализует молодежь Владивостока. Прежде всего хочу сказать огромное спасибо всем участникам конкурса этого года. Даже если кто-то не победил, нужно продолжать свою работу. Мы живем с вами в удивительном городе. Он очень разнообразный, энергичный, творческий и красивый. Во многом благодаря тому, что в нем живут такие люди, как вы», – сказал Игорь Ткаченко.

Первой заслуженную награду в области социальных коммуникаций и благотворительности получила Светлана Нестерова, основатель благотворительного фонда «Счастливые дети». С 2016 года фонд успешно помогает детям-сиротам и детям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, а также семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Так, в этом году фонд «Счастливые дети» организовал сбор помощи, которую получили более 3 тысяч малоимущих семей. Его активисты оказывали благотворительную помощь 20 детским домам. На попечении фонда числятся 54 ребенка-отказника, находящихся в детских социальных и медицинских учреждениях, а также 70 тяжелобольных детей (с онкологическими и генетическими заболеваниями). Более 60 детей получили помощь в оплате лечения, медикаментов, жизненно важных операций.

В области искусства и культуры награды удостоилась Ольга Аристова, организатор серии таких городских культурно-просветительских проектов, как шоу книжных обзоров «Кот Бродского», поэтическая дуэль «Дело чести», проект «Книжные свидания», мастерская для писателей «Слово-Дело», книжный клуб «Синие занавески».

Престижной премией в области социальных коммуникаций и благотворительности отмечен руководитель проекта «Детское счастье» Евгений Савостов.

«Нашему социальному проекту уже пять лет. В этом году мы побили свои рекорды по количеству гостей на праздниках и качеству самих мероприятий. «Детское счастье» – это бесплатная независимая программа досуга для детей, которые во время школьных каникул остаются дома. Место проведения очередного праздника выбирают не организаторы, а сами горожане. Чтобы пригласить праздник к себе во двор, достаточно разместить в социальной сети фотографию придомовой территории и собрать наибольшее количество голосов пользователей в свою поддержку», – рассказал Евгений Савостов.

В области образования, просвещения и науки премию «Есть за что!» получила координатор проекта медиабратства «Киберволонтеры» Мария Лагунова. По ее словам, целью данного проекта является консолидация неравнодушной молодежи для поиска и дальнейшей борьбы с противоправным контентом в сети Интернет.

Молодежной премией в области искусства и культуры награжден основатель группы «СвобоDA», участник шоу «Песни» на телеканале ТНТ Максим Анисимов. Сейчас Максим и другие участники группы стали своего рода примером для подрастающего поколения, лицами новой музыки, теми, кто мотивирует и вдохновляет молодежь Владивостока.

«Огромное спасибо за премию. Это очень приятно. Хочется поблагодарить управление по делам молодежи. Это структура, которая находит и объединяет талантливых молодых людей и помогает им делать наш город лучше», – отметил музыкант.

За вклад в области образования, просвещения и науки премией награждена автор проекта «Учительская» Ксения Меленчук. Как отмечает сама Ксения, проект зародился с обычного чата, в котором работники образования обсуждали профессиональные вопросы. Позже было принято решение организовывать встречи и мероприятия, во время которых преподаватели могут учиться друг у друга и развиваться профессионально.

За вклад в развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия Владивостока премией «Есть за что!» отмечен руководитель отдела развития олимпиадного движения департамента довузовского образования ДВФУ, командир военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт», организатор крупных проектов в сфере сохранения исторической памяти на территории Приморья и Владивостока Вячеслав Земдиханов.

Еще одним лауреатом престижной премии в области социальных коммуникаций и благотворительности стала Мария Стратулат, организатор проекта инклюзивной театральной студии «Особенные люди». Цель работы такой студии – уменьшить социальную изоляцию детей-инвалидов.

По словам Марии, дети в студии занимаются совершенно бесплатно, имея возможность получать уникальные знания и те навыки, которые помогают им раскрыть свой творческий потенциал и активно вливаться в социум.

Третьим лауреатом в области социальных коммуникаций и благотворительности стала Екатерина Казорина, куратор общественного движения «Долголетие». В рамках проекта во Владивостоке для пенсионеров организованы бесплатные занятия гимнастикой цигун. Куратор «Долголетия» также проводит большую работу по организации взаимодействия общественных, коммерческих и иных организаций города.

В области укрепления здорового образа жизни премией «Есть за что!» награжден Игорь Клийман, создатель и организатор спортивных мероприятий для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Пять лет назад я получил травму, вследствие которой потерял обе ноги, и сейчас передвигаюсь при помощи протезов. Тогда казалось, что будущего у меня нет. Позже я обратился в общество инвалидов, где мне предложили не только самому заниматься физической культурой, но и привлекать к занятиям спортом других людей с ограниченными возможностями здоровья. Спорт – это не только возможность стать крепче физически. Это общение, поездки, знакомство с людьми. Спорт – это целая жизнь», – считает Игорь Клийман.

В заключение церемонии награждения всех лауреатов поздравил начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

«Поздравляю от всей души всех премиантов, ваших наставников и ваших близких. Не могу не отметить и бойцов невидимого фронта, которых управление по делам молодежи имеет в своем арсенале. Они всегда готовы к вашим инициативам и стремлениями. И мне хочется отметить тех людей, которые помогают в реализации молодежной политики во Владивостоке».

Так, благодарственными письмами управления по делам молодежи награждены Максим Будянский, руководитель танцевальной студии «Пластик-А», Игорь Филиппов, директор департамента внеучебной работы ДВФУ, Денис Балюра, руководитель проекта «OPEN RUSSIA – Город дополненной реальности», Денис Горбунов, руководитель инициативной группы молодежи Advance Team, Илья Федоров, заместитель заведующего отделом развития и поддержки народного творчества государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры», Екатерина Лопаткина, преподаватель биологии и ОБЖ в лицее МГУ им. адм. Г.И. Невельского, а также Юлия Вельбик, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока.

Справка «В»

Основанием для присуждения премии «Есть за что!» является реализованное дело или состоявшееся событие, которое повлияло на развитие Владивостока и принесло пользу горожанам. Ежегодно премия в размере 100 тысяч рублей присуждается в следующих номинациях:

– за развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;

– в области предпринимательства и экономического развития;

– в области образования, просвещения и науки;

– в области развития общественных связей и журналистики;

– в области социальных коммуникаций и благотворительности;

– в области искусства и культуры;

– за укрепление здорового образа жизни;

– в области охраны экологии городской среды.

Автор: Евгений СИДОРОВ