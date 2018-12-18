Ледовые дружины приглашают во двор В администрации Владивостока продолжается прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на кубок главы города. Соревнования будут проходить с 6 января по 24 февраля на зимних муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) и крытых хоккейных площадках.

Этот турнир восьмой год подряд организует управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, напомнили в пресс-службе мэрии.

«К турниру допускаются игроки от 14 лет и старше в статусе «любитель». Для несовершеннолетних хоккеистов требуется разрешение от родителей. Все участники должны иметь постоянную регистрацию на территории Приморского края», – пояснила начальник городского управления развития физической культуры и массового спорта Юлия Вельбик.

Состав команды не может превышать 22 человека, включая ее тренера и представителя. Драфты (переходы игроков) между командами не допускаются. Игроки каждой команды должны иметь одинаковую форму, шлем, коньки и клюшки. Для вратаря обязательна полная амуниция. Кроме того, к участию в турнире допускаются вратари без ограничения по квалификации. Во время игр запрещены применение силовых приемов и намеренные попадания шайбы в полевых игроков.

Для участия в турнире необходимо до 24 декабря отправить предварительную заявку на e-mail kuidina@vlc.ru, medima@mail.ru с пометкой «Заявка на турнир по хоккею». По всем вопросам следует обращаться в управление физической культуры и массового спорта администрации Владивостока по адресу: Партизанский проспект, 13а, тел./факс (423) 2614-167.

Автор: Отдел новостей «В»