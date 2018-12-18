Новый тренер «Спартака»: первый блин комом Третий год подряд главными соперниками в чемпионате России в суперлиге по баскетболу среди мужских команд были и остаются «Спартак-Приморье» и «Самара» (хотя в нынешнем сезоне им достойную конкуренцию составит «Восток-65» из Южно-Сахалинска).

Дальневосточники и волжане попеременно завоевывают чемпионский титул. Сейчас он принадлежит владивостокскому клубу, который в финале минувшего первенства победил в трех матчах из пяти сыгранных. «Самара» намерена взять реванш во что бы то ни стало. Она сохранила основу игроков и усилилась за счет соперников, выступает сейчас на высоком уровне и занимает первое место в турнирной таблице. Кстати, в лидеры самарцы вышли благодаря «красно-белым», которые сумели в предпоследнем туре на домашней площадке обыграть лидировавший на тот момент «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из уральской Ревды.

Что касается нашего «Спартака», то он не удержал в межсезонье свой чемпионский состав, играет неровно, чередуя победы с поражениями. Однако на поединок со своим главным соперником в Самаре 13 декабря приморцы настраивались самым решительным образом.

И помогал им в этом новый наставник Ненад Трайкович, который, как и его предшественник Милош Павичевич, также с Балкан. Максим Учайкин вернулся к исполнению обязанностей помощника главного тренера (в качестве врио он провел два матча, и в обоих «Спартак» выиграл).

Обе команды на площадке выглядели достойно (чему свидетельствовала прямая видеотрансляция игры). На равных они сражались три четверти матча. А всю первую половину и вовсе играли очко в очко, не давая сопернику вырваться вперед.

В стартовом отрезке баскетболисты из Владивостока лишь однажды позволили хозяевам выйти вперед на два броска, но к концу первой четверти гости догнали волжан и чуть не сравняли счет – 16:15.

Во втором периоде самарцы вновь оторвались на четыре очка, добиться большего им не позволила надежная оборона «красно-белых». А затем последовали два точных броска издалека Максима Кривошеева и Алексея Вздыхалкина, эти шесть очков подряд уже гостей вывели в лидеры поединка с минимальным преимуществом. Однако последняя атака перед большим перерывом осталась за волжанами – 32:31.

В третьей 10-минутке напряжение возросло. Этому способствовали изменения в обоих составах – на площадку вышли свежие и не обремененные штрафными фолами игроки. И вообще, ход второй половины встречи был куда разнообразней, каждая сторона старалась использовать любую возможность для броска, но процент попаданий был невысок.

К середине третьей четверти «Самара» увеличила разницу в счете до восьми очков, но тут же включился «Спартак» и ответил рывком с 14 забитыми и 2 пропущенными. На последний перерыв команды уходили со счетом 47:51. Казалось, что дальневосточники вернули себе уверенность и захватили инициативу.

Но не тут-то было. В заключительной 10-минутке хозяева неудержимо рвались к чужому щиту. Им удался рывок. А приморцы уже не смогли остановить лидеров волжан, которые забивали из самых сложных позиций. И знаете, кто среди них выделялся? Игорь Смыгин, который еще в прошлом сезоне носил форму спартаковцев. В ответ наши земляки с трудом пробивались к чужой корзине, а процент попадания снизился до минимума. Можно отметить лишь красивый дальний бросок на три очка нашего нападающего Александра Разумова. Но это было исключение. «Красно-белые» сбились на навал, чаще обычного стали нарушать правила. На последней минуте им даже удалось перехватить инициативу. Владивостокские спортсмены сумели за семь секунд до финального свистка дважды с близкого расстояния поразить кольцо хозяев.

Но этого оказалось недостаточно. В итоге поражение с общим счетом 77:71. В нашей команде можно выделить Максима Кривошеева (17 очков и 5 подборов), Омара Калхоуна (14 и 3) и Алексея Вздыхалкина (8 и 5). Остальные спартаковцы сыграли ниже своих возможностей.

– Это был захватывающий матч, особенно напряженными оказались последние минуты, – отметил на пресс-конференции новый главный тренер БК «Спартак-Приморье» Ненад Трайкович. – Игра шла очко в очко, и у нас был шанс догнать хозяев… Но невозможно выиграть матч, если мы мажем свободные броски из-под кольца. Мы промазали пять мячей, и за каждый промах «Самара» нас наказывала. Удручает и процент штрафных: забиваем лишь половину. Мы старались в этой игре использовать широкую ротацию. У нас есть игроки, которые были травмированы, им нужно время, чтобы вернуться в прежнее игровое русло. Многие лидеры «Самары» не показали той игры, что демонстрировали до этого, но мы не смогли этим воспользоваться. И проиграли. «Самаре» хватило минимума, чтобы выиграть.

Из-за этой неудачи приморцы вновь откатились на шестое место, пропустив вперед одноклубников из Санкт-Петербурга. Тем не менее отрыв от лидеров пока не является критическим и у наших земляков остаются шансы догнать их.

Справка «В»

БК «Спартак-Приморье» в начале декабря подписал договор о сотрудничестве с новым главным тренером. Это 57-летний сербский специалист Ненад Трайкович. За свою карьеру он тренировал сборные Югославии, Сербии, Латвии, Ирана, Боснии и Герцеговины, а также клубы «Финикс Санз», «Партизан», «Реал», «Динамо». Со своими подопечными по разу выигрывал кубки Югославии и Словении, со сборной Югославии побеждал в летней студенческой универсиаде (Испания, 2000 год). В 2014 году известный во всем мире наставник приезжал в наш город в качестве консультанта молодежного состава, поэтому условия работы и сама наша команда ему немного знакомы.

Автор: Николай КУТЕНКИХ