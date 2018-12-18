Объявлен аукцион на проект авторазвязки в районе Зеленого Угла Администрация Владивостока ищет проектировщиков для разработки проекта строительства автомобильной развязки в районе Зеленого Угла, которая обеспечит транспортное сообщение строящегося микрорайона с объездной трассой Седанка – бухта Патрокл, сообщили в пресс-службе мэрии.

Торги в электронной форме пройдут 9 января 2019 года, уточнили в управлении дорог и благоустройства.

Проектировщикам предстоит разработать документацию строительства транспортной развязки, определив конструктивные и технологические решения, а также учесть мероприятия по охране окружающей среды. В техническом задании прописаны и основные параметры автомобильной развязки. Она должна быть четырехполосной с шириной каждой полосы 3,5 метра, а расчетная скорость движения по дороге – 80 км/час.

Напомним, что строительство будет разбито на два этапа. На первом предстоит выполнить устройство съезда в микрорайон Зеленый Угол при движении по автомобильной дороге п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл в направлении острова Русского и выезда из микрорайона в направлении Русского острова. Второй этап предусматривает возведение непосредственно автомобильной развязки эстакадного типа, которая позволит обеспечить движение транспортных средств в микрорайон Зеленый Угол при движении со стороны острова Русского и выезд из массива в направлении Седанки.

Проектная документация должна быть разработана к 1 июня 2019 года. В случае получения положительного заключения государственной экспертизы строительство новой автомобильной развязки может начаться уже в 2020 году.

Автор: Отдел новостей «В»