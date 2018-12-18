Химлаборатория проверит приморские поля на радиацию и химию Передвижная химико-радиометрическая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости приобретена в Приморье за счет средств краевого бюджета. Одна из ее функций – проведение анализов и исследований сельскохозяйственных угодий на содержание вредных веществ, сообщили в пресс-службе края.

Закупку стоимостью более 13,5 млн рублей провели в рамках краевой госпрограммы по защите населения и территорий от ЧС, добавили в краевом учреждении по пожарной безопасности.

«Лаборатория предназначена для оперативного реагирования и комплексной оценки радиационной и химической обстановки на территории Приморья. Она будет работать как в условиях повседневной деятельности, так и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах», – уточнили специалисты.

Подчеркивается, что передвижная химико-радиометрическая лаборатория станет важным звеном приморской «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС). Она способна вести мониторинг радиоактивного и химического загрязнения окружающей среды с GPS-привязкой на местности, делать обработку данных с выводом результатов в электронном и печатном виде, вести радиационную и химическую разведку в зонах ЧС, определять качественное и количественное содержание радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ.

«Кроме того, передвижная лаборатория будет производить оценку метеопараметров, текущее значение атмосферного давления и его изменение, скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха. Ее возможности позволяют искать радиационно загрязненные объекты альфа-, бета-, гамма-излучения, производить экспресс-оценку проб воздуха, воды и почвы на содержание вредных веществ», – рассказали специалисты.

Немаловажная функция передвижной лаборатории – проводить анализы и исследования сельскохозяйственных угодий на содержание вредных веществ. Ранее проверки соблюдения законодательства иностранными сельхозпроизводителями в Ханкайском, Октябрьском районах и Уссурийске инициировал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

В октябре местные сельхозпроизводители обратились к Олегу Кожемяко с просьбой проверить аграрные компании, где используется труд иностранцев, на соблюдение законодательства в области сохранения плодородия земель, загрязнения окружающей среды и качества выпускаемой продукции. В результате проверок сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения в четырех компаниях, где работали иностранцы.

Автор: Отдел новостей «В»