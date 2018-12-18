Некоммерческие организации города поддержали на сумму более 40 млн рублей В мэрии подводят итоги реализации программы поддержки некоммерческих организаций.

Как отметили в пресс-службе краевого центра, муниципальная программа по поддержке некоммерческих организаций действует во Владивостоке с 2014 года. За это время им была оказана помощь в размере более 40 млн рублей. В 2018 году общая сумма поддержки составила 2 ,8 млн рублей. Эти средства в конкурсном порядке распределили между 21 некоммерческой организацией.

Выделенные деньги пошли на компенсацию коммунальных затрат, среди которых – электричество, водоснабжение, аренда помещений, установка приборов учета, а также услуги телефонной связи и Интернета.

Рассчитывать на помощь муниципалитета могут те организации, которые в конкурсном порядке доказали свою социальную значимость. К таким, к примеру, можно отнести общество инвалидов Первомайского района Владивостока. Эта организация является одним из важных социально-культурных центров района. В помещениях общества работают различные творческие кружки и сапожная мастерская, в которой трудоустроены инвалиды. Его руководитель Алексей Гаврилов рассказывает, что муниципальная программа по поддержке некоммерческих организаций стала для них настоящим спасательным кругом.

«Городские субсидии на компенсацию коммунальных услуг нам очень помогли. Если бы не они, наша организация уже не работала бы. Ранее, когда муниципальной программы еще не было, мы были на грани закрытия. Теперь можем нормально функционировать», – поделился мнением руководитель общества инвалидов Первомайского района Владивостока Алексей Гаврилов.

Существенной поддержкой стали субсидии и для Владивостокской общественной организации инвалидов с заболеванием крови «Милосердие».

«Поддержка от администрации нас просто спасла. Раньше приходилось самостоятельно искать деньги на ЖКХ и аренду, что очень сложно, ведь организация наша некоммерческая. Сегодня у нас есть возможность спокойно работать. В списке дел организации – забота об инвалидах, подарки детям и другие», – рассказал руководитель «Милосердия» Эдуард Ахтырцев.

Пользуется субсидиями и общество инвалидов Первореченского района. «Организация объединяет людей с ограниченными возможностями, многие из которых ведут активный образ жизни, занимаются спортом. И наше общество помогает таким людям жить активно», – поделился мнением руководитель Геннадий Захаров.

Отметим, муниципальная программа по поддержке некоммерческих организаций принята до 2020 года.

Автор: Отдел новостей «В»