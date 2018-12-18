Депутаты рассмотрели корректировку бюджета Владивостока – 2018 Комитет по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока поддержал проект корректировки городского бюджета на 2018 год на заседании 13 декабря.

Председатель комитета Владимир Исаков отметил, что проектом корректировки бюджета предлагается увеличить на 176,8 млн рублей расходы бюджета приморской столицы на 2018 год.

Как пояснила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова, расходы бюджета предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов на 125,5 млн рублей, налоговых и неналоговых доходов на 25,06 млн рублей; остатков средств на едином счете бюджета на 26,27 млн рублей, также предусмотрено перераспределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).

Докладчик сообщила также, что межбюджетные трансферты выделены на ремонт автомобильных дорог общего пользования; на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников; на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов. Данные бюджетные ассигнования распределены в соответствии с их целевой принадлежностью по соответствующим ГРБС и муниципальным программам.

Кроме того, корректировкой увеличены субсидии на возмещение части затрат теплоснабжающим организациям в сумме 59,8 млн рублей; на текущее содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию муниципальных объектов наружного освещения – 13,5 млн рублей; на перевозку пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом – 5,7 млн рублей, автомобильным транспортом – 5,2 млн рублей; муниципальному бюджетному учреждению «Содержание городских территорий» на осуществление дорожной деятельности – 3,28 млн рублей.

Учитывая указанные изменения, параметры бюджета Владивостока на этот год предлагается утвердить по доходам в сумме 14,07 млрд рублей и в такой же сумме – по расходам.

В ходе обсуждения председатель Думы Владивостока Андрей Брик, председатель комитета Владимир Исаков, депутат Кирилл Григорьев подняли вопросы ремонта спортивного зала в школе № 6, работы городского общественного транспорта, в том числе муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Представители мэрии дали подробные пояснения по данным вопросам.

«Депутаты рассмотрели девятую в этом году корректировку бюджета Владивостока. Документом предусматривается увеличение доходной и расходной частей бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, налоговых и неналоговых доходов. Увеличены бюджетные ассигнования на решение важных социальных вопросов: на питание школьников, поддержку молодых педагогов, обеспечение транспортного обслуживания населения, дорожную деятельность», – прокомментировал председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Автор: Отдел политики «В»