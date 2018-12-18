Новый электропоезд выйдет на самые востребованные маршруты Новый электропоезд российского производства ЭП3Д прибыл во Владивосток с Демиховского машиностроительного завода. Уже началась его обкатка. Ожидается, что на пригородные маршруты электропоезд выйдет к Новому году, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Напомним, что первый такой состав поступил в Приморье в конце августа, и в ближайшие дни ожидается поступление третьего поезда этой же модели. Новые электропоезда будут работать на наиболее пассажиронапряженных маршрутах.

Реализация программы ОАО «РЖД» по обновлению подвижного состава в регионах позволит справиться с ростом пассажиропотока в пригородном сообщении и создать более комфортные условия для жителей и гостей Дальнего Востока.

В новом поезде создана безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными возможностями: головные вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок, просторными биотуалетами, модернизирован сквозной проход через весь состав.

В вагонах установлена система информационных табло, светодиодная линия, удобные шести- и двухместные диваны, оборудованы места для провоза багажа и велосипедов.

Система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха позволяет регулировать температуру в зависимости от климатических условий и наполненности вагона пассажирами. И это благодаря салонным окнам новой конструкции и применению герметичной системы повышена тепло- и звукоизоляция вагона.

Аварийная система головных вагонов обеспечивает безопасность пассажиров и локомотивной бригады, а также снижает риски их травмирования в случае возникновения нештатной ситуации.

Аэродинамическая форма кабины придает современный вид электропоезду и исключает случаи несанкционированного подъема на нее посторонних лиц.

Автор: Отдел новостей «В»