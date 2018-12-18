Более 200 жителей и гостей Москвы заинтересовались приморскими вакансиями О перспективах карьерного роста в Приморье рассказали на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве». Столичные жители смогли познакомиться с крупными работодателями края, высокооплачиваемыми профессиями.

Как сообщили в пресс-службе края, в работе тематической зоны приняли участие представители Приморского центра занятости населения. Специалисты рассказали участникам выставки о ситуации на рынке труда региона, о том, какие вакансии предлагают приморские работодатели, раздали информационные буклеты.

Гости выставки интересовались уровнем зарплат, наиболее востребованными специальностями края, а также социальными гарантиями, которые можно получить, связав свою жизнь с Приморьем.

«Так как сегодня наибольшую потребность Приморье испытывает в специалистах сфер образования и медицины, разработан целый комплекс мер, направленный на поддержку таких специалистов, в том числе соотечественников и тех, кто приехал из других регионов России. Это единовременные выплаты на обустройство, компенсация расходов на коммунальные услуги, ежемесячные доплаты и другие льготы и выплаты», – отмечают представители края.

Посетители также смогли познакомиться с банком вакансий Приморского края, который насчитывает около 70 тысяч рабочих мест.

На фестивале был озвучен и список редких специальностей. Среди них – огранщик алмазов в бриллианты, крупье, специалист отдела «Тропический лес», ихиопатолог и другие редкие профессии.

Напомним, что фестиваль, вмещающий различные тематические зоны, проходил в здании Экспоцентра с 13 по 15 декабря в рамках федерального проекта «Дни Дальнего Востока в Москве». Более 8 тысяч жителей и гостей российской столицы побывали на открытии интерактивных площадок и познакомилось с особенностями дальневосточных регионов.

Автор: Отдел новостей «В»