Год театральных надежд Грядущий год в нашей стране официально объявлен Годом театра. А официальный старт событию был дан не так давно – 13 декабря. Причем приморская столица в силу своего географического положения оказалась тем городом, где фактически и начался этот самый год.

Поэтому и собрались 13 декабря в краевом центре руководители всех профессиональных театральных коллективов края (из Владивостока, Уссурийска и Находки) и рассказали, какие планы они строят на 2019-й и чего ждут от Года театра.

В театре сели за парту

Официальные мероприятия и планы на этот счет озвучил вице-губернатор Константин Межонов.

– Для чего объявляют год культуры, литературы, волонтеров и так далее? – сказал он. – Чтобы придать импульс развитию, ускорению, чтобы обратить всеобщее внимание на ту или иную сферу жизни. Поэтому и от Года театра мы ждем в первую очередь новых ярких событий, изменений в лучшую сторону, разумеется, при активной помощи власти.

Константин Межонов рассказал, что Год театра во Владивостоке и Приморье давно уже распланирован и включает немало интересного. Так, например, уже 18 января в нашем городе стартует Всероссийский театральный марафон, который за год пройдет по всей стране. Для участия в этом событии в краевой центр приедет весь оргкомитет Года театра, включая таких знаменитых театральных деятелей, как Александр Калягин, Сергей Женовач, Валерий Гергиев. Состоятся мастер-классы, творческие встречи. В этот день на сцене театра имени Горького, вероятно, будет показан спектакль одного из столичных театров, поскольку коллектив Горьковки в рамках все того же марафона будет на гастролях в Хабаровске.

Кроме того, в планах Года театра в Приморье – проведение регионального (в рамках ДВФО) театрального фестиваля, фестиваля театральных художников (он состоится в октябре в рамках расширенного форума Союза театральных деятелей России, который тоже пройдет в нашем городе). Планируется учреждение ряда новых театральных премий краевого масштаба, проведение театральных уроков для школьников по всему краю.

– На этом пункте остановлюсь чуть подробнее, – заявил Константин Межонов. – Давно уже ясно, что нам крайне важно приучать к театру детей, причем всех возрастов – от первоклашек до подростков, чтобы направить их интересы от подворотен, наркотиков на искусство, самореализацию… Театральные уроки, точнее даже более широко – уроки искусств, мы уже проводили в прошлом году на Приморской сцене Мариинского театра. Ребята приходили до спектакля, заранее, им показывали закулисье, объясняли работу театра, рассказывали о спектакле, потом они занимались творческой работой – например, делали макет спектакля, а уж потом шли в зал и смотрели постановку. В этом году такие уроки мы будем проводить во всех театрах Владивостока и края, а также в Приморской картинной галерее.

И поскольку за Находкой и Уссурийском в Приморье профессиональных театров нет, а детей и школ много, то театральные уроки будут проходить во время гастролей театров по краю. Причем количество таких гастролей будет увеличено, заявил вице-губернатор. А директора уссурийских театров – Андрей Борисов из театра имени Комиссаржевской и Николай Столбоушкин из театра Восточного военного округа рассказали, что планируются (чего давно не было) гастроли их коллективов во Владивостоке.

И капельку ремонта

Разумеется, в Год театра одним из самых актуальных становится вопрос состояния наших храмов Мельпомены. Большинству из них не помешал бы ремонт, причем капитальный. Но пока совершенно точно можно сказать, что в 2019-м такая радость ждет только театр имени Горького.

– В сентябре 2019 года мы по плану должны закрыться на реконструкцию, – сказал Ефим Звеняцкий, художественный руководитель и главный режиссер театра имени Горького. – Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу, деньги (как краевые, так и федеральные) выделены. Ждем. Другой вопрос как театр будет жить после сентября, на какие средства, где будет играть и на какие гастроли ездить. Но этот вопрос прорабатывается.

Между прочим, возможно, одним из вариантов временного решения вопроса станет создание филиала театра имени Горького в Находке, о чем также обмолвился Константин Межонов.

В долгосрочных – уже даже после Года театра – планах стоит капитальный ремонт театра молодежи, а разрабатывать документацию на этот счет начнут уже в году будущем.

– Я не услышал в планах слов «театр кукол», – с грустной иронией сказал Виктор Бусаренко, худрук Приморского краевого театра кукол. – Меж тем мы единственный театр края, не имеющий своего здания, и этот вопрос не решается уже 15 лет, несмотря на то что все эти годы я пишу письма всем губернаторам, сменившимся за это время. Мы находимся в арендуемом помещении, которое не можем капитально отремонтировать. И если творчески мы сильны, полны планов и идей, и это радует, то с точки зрения здания… Знаете, если бы я в нем не работал, то не ходил бы в него. Так что спасибо нашим зрителям за преданность. И хочется верить, что однажды – может быть, в Год театра в России – вопрос с нашим зданием хотя бы начнет решаться. Заметим, никаких обнадеживающих комментариев по этому поводу Константин Межонов дать не смог, хотя и согласился с тем, что проблема с помещением для театра кукол существует.

Руководители театров и представители власти много говорили и о таком культурном явлении, как школьные, любительские, народные театры, и о том, что в отдаленные районы края театры с гастролями приезжают редко, и о планах каждого из театров на 2019-й. Показательны в этом смысле планы театра Восточного военного округа из Уссурийска, который в этом году получил пять призов в разных номинациях в конкурсе «Серебряный медальон» имени народного артиста России Андрея Присяжнюка («В» писал об этом несколько недель назад). Так вот в Уссурийске собираются проводить Ночь в театре, показать шесть премьер, устроить творческую лабораторию и организовать в театре поэтическое пространство. Обо всем этом рассказал директор театра Николай Столбоушкин.

В театре молодежи, как отметил его директор Игорь Селезнев, тоже без дела в Год театра сидеть не собираются: здесь уже во второй раз проведут фестиваль читки современной пьесы, сделав его – если поддержит администрация края – международным. Заметим, в театре привели в порядок фойе, отремонтировали малую сцену, и это при том, что о капитальном ремонте здесь пока только мечтают. Словом, каждый из театральных коллективов готов встречать свой год во всеоружии. Творческом и креативном.

– Нам бы только побольше внимания со стороны власти, чиновников, – пожелал Ефим Звеняцкий. – Мы уже много лет, все театры края, были поставлены в ситуацию: вот есть бюджет краевой, там статья на вас предусмотрена, варитесь в своих котлах и получайте то, что дают. А нам бы хотелось, чтобы услышали и наши чаяния, наши пожелания… Ну и просто чтобы полюбили театр. Поверьте, он этого заслуживает.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ