Пассажиров на автобусной остановке «Некрасовская» просят быть внимательней На остановке «Некрасовская» во Владивостоке по направлению «из города» оборудованы дополнительные места ожидания с защитными навесами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь здесь останавливаются автобусы шести автобусных маршрутов: № 17, 17Л, 17Т, 85, 85Ц и 98Ц. Посадка в автобусы остальных маршрутов происходит на прежнем месте. Таким образом планируется упорядочить пассажиропоток на остановке, разделив его на два направления.

Такая схема применена в краевом центре не впервые. По такому же принципу, например, делят остановку на «100-летии Владивостока» автобусы, которые движутся из центра города. Часть из них останавливается перед первым подземным переходом, другая часть уходит дальше – к торговому центру «Сотка». На несколько частей разделена эта же остановка для автобусов обратного направления.

«Такое решение принято нами после многочисленных обращений, которые мы получали от пассажиров, – пояснил начальник управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин. – Людям приходилось тесниться на небольшом участке остановочного пункта, а автобусы при этом порой останавливались дальше первого ряда, потому что не помещались в одном месте. Иногда автобусов становилась так много, что последние из них производили посадку-высадку прямо под пешеходным мостом».

В управлении транспорта подчеркивают, что при возникновении проблем с обслуживанием пассажиров на остановке «Некрасовская» новая схема также может быть скорректирована.

Автор: Отдел новостей «В»