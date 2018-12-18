Стадион «Авангард» станет не только спортивным, но и культурным комплексом Во Владивостоке началась проработка технического задания на реконструкцию стадиона «Авангард». Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на реконструкцию спортивного объекта подписано между администрациями Приморского края и Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Планируется, что уже в январе 2019 года будет объявлен аукцион на разработку проектной документации на реконструкцию стадиона. Об этом стало известно на заседании рабочей группы, в которую входят директор стадиона «Авангард» Константин Цыбулин, специалисты управления развития физической культуры и массового спорта, управления градостроительства и архитектуры, правового управления, а также Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

После реконструкции стадион «Авангард» станет современным многофункциональным культурно-спортивным комплексом. Предполагаются полная замена трибун для зрителей, устройство санузлов, благоустройство спортивного ядра – гаревых и беговых дорожек, а также поля с искусственным покрытием для игры в футбол. Кроме того, на стадионе появится новая система освещения и видеонаблюдения.

«После проведения капитального ремонта отдельных объектов «Авангарда» посещение стадиона станет возможным для всех категорий населения. На стадионе будут заниматься различными видами спорта, не только спидвеем и мотокроссом, – отмечают специалисты. – В ходе ремонта стадион будет оборудован пандусами и подъемниками для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению смогут не только посещать спортивные и культурные мероприятия, но и проводить занятия по игровым видам спорта».

Автор: Отдел новостей «В»