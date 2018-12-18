Обновленный сквер украсят розами и вишней Во Владивостоке продолжается благоустройство Пушкинского сквера, который в этом году был включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, строители уже завершили мощение дорожки из природного камня, продолжается возведение амфитеатра и каменной лестницы, идет обустройство склонов.

На объекте трудятся 25 строителей. В ближайшее время работы будут завершены, заверил представитель подрядной организации ООО «Спецпромсервис».

Второй этап благоустройства начнется весной, здесь установят лавочки и выполнят озеленение территории. Планируется, что сквер украсят абрикосы, липы, сосны, вишни, кусты сирени и форзиции, рододендроны и розы.

Напомним, что Владивосток второй год участвует в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В план работ по благоустройству включены территории, которые получили большинство голосов горожан в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года.

После того как был определен список объектов, началась разработка проектной документации. Как подчеркнули в управлении градостроительства и архитектуры администрации города, в рамках проекта планируется проведение не просто текущего ремонта или благоустройства, а создание новых общественных территорий, или полноценная, основательная реконструкция уже существующих общественных пространств.

Ведется проектирование реконструкции сквера Адмирала Невельского и создания общественной территории «Сопка Бурачка», общественного пространства в районе улиц Енисейской, 23–24 и Русской, 5. Завершены проектные работы по благоустройству парка на острове Попова – на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой. Проведение работ планируется в 2019 году.

Автор: Отдел новостей «В»