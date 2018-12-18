Выход на лед опасен для жизни Процесс льдообразования продолжается на территории Владивостокского городского округа. Однако лед кажется прочным только на первый взгляд, в действительности он еще слишком тонок и ненадежен, предупреждают в администрации краевого центра.

Скрепленный вечерним или ночным холодом, он способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. В связи с этим жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лед категорически запрещен и опасен для жизни.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Однако, несмотря на то что сезон подледного лова еще не наступил, рыбаки уже выходят на неокрепший лед в северной части Амурского залива, пренебрегая собственной безопасностью.

Специалисты управления ГО и ЧС настоятельно рекомендуют горожанам избегать выхода на лед. Родителям следует уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов и рассказать об опасности, которую таит в себе непрочный лед.

Единый телефон пожарных и спасателей 101.

Автор: Отдел новостей «В»