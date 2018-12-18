В ТОР «Надеждинская» намерены выпускать филе и фарш минтая Русская рыбопромышленная компания приступила к строительству рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» на территории ТОР «Надеждинская» в Приморье, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

«Проект строительства завода «Русский минтай» вступил в основную фазу, начал обретать реальные очертания. Скоро на месте строительной площадки появится современное производство, которое даст краю новые рабочие места, потребителям – высококачественную продукцию, произведенную в России из российского сырья, бюджету – дополнительные налоговые отчисления», – прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.

Первая очередь рыбоперерабатывающего завода будет введена в эксплуатацию не позднее 2021 года. Основной продукцией первой очереди завода станут филе и фарш минтая. Мощность переработки составит более 100 тонн готовой продукции в день. На следующем этапе инвестор намерен увеличить мощность завода примерно на 20 % и расширить продуктовую линейку за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению». Вторая очередь завода будет нацелена на выпуск продуктов глубокой переработки для российского рынка, а также экспорта в Китай и на рынки Азии.

Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия в государственной программе инвестиционных квот, или, как их еще называют, «квоты под киль»: правительство выделяет квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов при условии строительства промыслового флота или рыбоперерабатывающих предприятий. Общие инвестиции компании на строительство завода в ТОР «Надеждинская» составят до 1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тысячи тонн минтая и сельди.

Автор: Отдел новостей «В»