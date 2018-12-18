Китайский курорт просит российские власти усилить контроль за деятельностью турагентств Власти провинции Хайнань (где расположен город-курорт Санья) после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок, заявили РИА «Новости» в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.

«Основной причиной инцидента стал долговой спор между российскими компаниями, и мы надеемся, что российские профильные ведомства усилят контроль за деятельностью туристических агентств и авиакомпаний, будут вести строгие проверки состояния их хозяйственной деятельности и ситуаций с задолженностью российских авиакомпаний и туристических фирм, занимающихся организацией групповых туров», – отметили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что также извлекут урок из произошедшего, и намерены активно регулировать и корректировать условия допуска на туристический рынок Хайнаня, повысить порог и усилить проверки и квалификационный отбор туристических компаний и авиаперевозчиков, осуществляющих бизнес-деятельность на острове.

«Мы намерены продвигать создание совместного российско-китайского механизма по взаимному обмену информацией по надежным и утратившим доверие туристическим компаниям, а также оказывать помощь туристическим предприятиям обеих стран в поиске честных и добросовестных партнеров по сотрудничеству, – заявили в управлении.

Помимо этого, администрация Хайнаня намерена усилить поддержку законопослушных и честных туристических компаний, а также составить список недобросовестных туристических предприятий и распространить его как в профессиональных кругах обеих стран, так и среди широкой общественности, чтобы лишить такие предприятия возможности найти партнеров и способов нажиться нечестными путями.

Как напоминает агентство «Прайм», авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река». Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора. Ростуризм 12 декабря исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору «Жемчужная река», из Единого федерального реестра туроператоров.

Автор: Отдел новостей «В»