Миллион долларов за экспортированный лес не вернулся в Россию Почти 998,5 тысячи долларов США (57,7 млн рублей) за вывезенные в Китай лесоматериалы не вернулись в Россию. По факту нарушения валютного законодательства в особо крупном размере Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Контракт на поставку в КНР 3,6 тысячи тонн пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского заключила владивостокская компания. С октября 2016 по апрель 2017 года она экспортировала в Китай лесоматериалы на сумму, превышающую миллион американских долларов. Однако валютная выручка за проданный товар в установленный срок поступила лишь частично, в размере 60 тысяч долларов, что немногим более 5 % от суммы контракта. При этом лесоэкспортер не предпринимал никаких действий для возврата валюты.

За уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в особо крупном размере виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф.

Автор: Отдел новостей «В »