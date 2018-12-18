Зону зеленых насаждений защищают от автотранспорта На прошедшей неделе 14 владивостокцев были оштрафованы за парковку на клумбах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Автотранспорт был оставлен в зонах зеленых насаждений на Толстого, 25, Аллилуева, 10, Светланской, 127а, Каплунова, 8, Семеновской, 29, Ивановской, 2, проспекте «Красного знамени», 114, Давыдова, 4, Кирова, 16, Амурской, 84 и Горшкова, 20.

«Несмотря на то что сейчас зима, парковка автотранспорта в зонах зеленых насаждений запрещена. Зачастую такие стихийные парковки потом приводят к тому, что на газонах весной уже не растет трава. Озеленителям приходится проводить большие и дорогостоящие работы по восстановлению газонов», – отмечают специалисты мэрии.

Отмечается, что в случае первичного привлечения к административной ответственности автолюбителя, как правило, комиссия принимает решение о наложении минимального штрафа – 1 тыс. рублей. Повторное правонарушение, конечно же, уже обойдется дороже – до 3 тыс. рублей.

Автор: Отдел новостей «В»