Горожан волнуют вопросы содержания жилья и снос незаконных объектов В администрации Владивостока прошел открытый Общероссийский день приема граждан. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты мэрии подвели итоги и назвали вопросы, с которыми чаще всего обращались горожане.

«В Общероссийский день приема граждан в мэрию обратились 118 человек. Каждый из них выслушан, все проблемы взяты на особый контроль. Многие вопросы были сразу же решены, а заявителям даны рекомендации и необходимые для них ответы», – отметили в управлении по работе с обращениями граждан.

В числе самых популярных вопросов оказались вопросы содержания жилищного фонда, переселения, градостроительства, сноса незаконных объектов, получения разрешения на строительство и другие. Кто-то решал свои личные вопросы, а кто-то представлял интересы целых домов.

Помогали разобраться и решить вопросы горожан в этот день исполняющий обязанности главы Владивостока Сергей Шерстюк, заместители главы администрации Константин Лобода, Игорь Ткаченко, Юрий Быстров, Александр Юров и Наталья Зубова, а также руководители профильных управлений.

«Больше всего горожан принял Александр Юров, курирующий вопросы содержания жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса, градостроительства и архитектуры и другие. К нему на прием попали 26 человек», – добавили специалисты управления по работе с обращениями граждан.

Очередь из желающих уточнить свои вопросы выстроилась и к руководителю управления по учету и распределению жилой площади Андрею Цуренко. Все спешили уточнить свою очередь на предоставление жилья, вопросы переселения, а также интересовались, какими программами могут воспользоваться.

Помимо вопросов в адрес специалистов мэрии прозвучали и слова признательности за их работу. Так, жительница Владивостока Светлана Николаевна даже оформила официальную благодарность.

«Прошу отметить благодарностью работу сотрудников мэрии, – написала она. – Обратилась на прием, все доступно объяснили, рассказали. Все очень приветливые, грамотные и вежливые. От посещения администрации Владивостока остались самые хорошие и позитивные чувства. Спасибо за уважение и внимание».

Автор: Отдел новостей «В »