Горожан приглашают на урок гимнастики. По-китайски
Пенсионеры Владивостока продолжают посещать бесплатные уроки цигун. Занятия проводят опытные тренеры на базе спорткомплексов «Восход», «Строитель», «Динамо», Дворца детского творчества и студии современного танца «Forma», сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, первые занятия древнекитайской гимнастикой во Владивостоке начались еще весной. Их в течение минувших лета и осени проводили на пяти площадках в разных районах города.
«Занятия стали популярными среди горожан. Чтобы не прекращать их и в зимний период, были достигнуты договоренности с рядом учреждений, имеющих спортивные залы. Помещения предоставлены на бесплатной основе», – отметили организаторы.
Расписание бесплатных уроков цигун для пенсионеров:
– студия современного танца «FORMA», ул. Светланская, 150 (пн, ср, пт с 11.30 до 12.30);
– стадион «Строитель», проспект 100 лет Владивостоку, 30е (пн, ср, пт с 9.00 до 10.00);
– спорткомплекс «Восход», ул. Русская, 74а (пн, ср, пт с 10.00 до 11.00);
– Дворец детского творчества, Океанский проспект, 43 (вт, чт, сб с 10.00 до 11.00);
– спортзал стадиона «Динамо», ул. Западная, 13 (пн, ср, пт с 13.30 до 14.30).
Для занятий в спортивных комплексах требуется сменная обувь.
Автор: Отдел новостей «В»