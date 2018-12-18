Горожан приглашают на урок гимнастики. По-китайски Пенсионеры Владивостока продолжают посещать бесплатные уроки цигун. Занятия проводят опытные тренеры на базе спорткомплексов «Восход», «Строитель», «Динамо», Дворца детского творчества и студии современного танца «Forma», сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, первые занятия древнекитайской гимнастикой во Владивостоке начались еще весной. Их в течение минувших лета и осени проводили на пяти площадках в разных районах города.

«Занятия стали популярными среди горожан. Чтобы не прекращать их и в зимний период, были достигнуты договоренности с рядом учреждений, имеющих спортивные залы. Помещения предоставлены на бесплатной основе», – отметили организаторы.

Расписание бесплатных уроков цигун для пенсионеров:

– студия современного танца «FORMA», ул. Светланская, 150 (пн, ср, пт с 11.30 до 12.30);

– стадион «Строитель», проспект 100 лет Владивостоку, 30е (пн, ср, пт с 9.00 до 10.00);

– спорткомплекс «Восход», ул. Русская, 74а (пн, ср, пт с 10.00 до 11.00);

– Дворец детского творчества, Океанский проспект, 43 (вт, чт, сб с 10.00 до 11.00);

– спортзал стадиона «Динамо», ул. Западная, 13 (пн, ср, пт с 13.30 до 14.30).

Для занятий в спортивных комплексах требуется сменная обувь.

Автор: Отдел новостей «В»