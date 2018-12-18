Приморские коммунальщики контролируют качество отопления Специалисты проверяют качество тепла, подаваемого в жилые дома и на социально значимые объекты края.

Как пояснили в пресс-службе региона, комиссии, состоящие из представителей ведомства, муниципалитетов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций выезжают по тем адресам, откуда поступают жалобы на низкую температуру. Так, в последние дни комиссии работали во Владивостоке, Большом Камне, Октябрьском районе.

«Проверили графики подачи теплоносителя на котельных, сделали замеры в помещениях школ и детских садов, в квартирах, где ранее было зафиксировано понижение параметров. По ряду адресов выявлены нарушения в регулировке центральных тепловых пунктов, которые устранили аварийными бригадами», – уточнила руководитель краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко.

Она подчеркнула, что топливо на котельные Приморья отгружается согласно графикам, резервные источники электроснабжения на котельных находятся в полной готовности.

Отметим, в государственной жилищной инспекции Приморья открыта горячая линия. По телефону 8 (4232) 243-26-32 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.

Автор: Отдел новостей «В»