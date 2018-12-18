К испытанию «Громкого» привлекли боевые корабли, ракетоносцы и истребители Во Владивостоке завершаются государственные испытания новейшего корвета «Громкий», построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, экипаж корабля и представители заводской сдаточной команды в полигонах боевой подготовки флота провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В частности, были проведены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, выполнено порядка 30 взлетов и посадок корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля.

К обеспечению государственных испытаний новейшего корвета на различных этапах привлекалось до 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, ракетоносцы Ту-22М3 дальней авиации, истребители МиГ-31 и Су-35 истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО ВВО, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.

После завершения государственных испытаний и подписания приемопередаточного акта на корабле будет торжественно поднят военно-морской флаг, и корвет официально войдет в состав сил Тихоокеанского флота.

Автор: Отдел новостей «В»