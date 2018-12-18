Подводная арифметика: три на три не делится Новая система водоемов для беспозвоночных, появившаяся в Приморском океанариуме этой осенью, становится обитаемой. Она позволяет воссоздать условия, максимально приближенные к природным для содержания тропических моллюсков, ежей, звезд и кораллов.

Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, в одном из аквариумов обживаются актинии и их неизменные спутники – амфиприоны, или рыбы-клоуны.

– Амфиприоны и актинии живут в симбиозе, но рыбки сами выбирают себе подходящую актинию, – отметил ведущий специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин. – У нас в аквариуме три актинии и три клоуна, с точки зрения человека, задача легко решаема, но для рыб три на три не делится. Сколько бы ни было актиний, клоуны будут соперничать за одну из них. У нас пара актиний расположилась рядом, возможно, клоуны воспринимают их как одну и продолжают воевать за нее.

Чтобы понравиться амфиприону, актиния должна выбрать себе идеальное место: не слишком освещенное, но и не темное, без сильного течения, но постоянно вентилируемое и обязательно безопасное. Когда амфиприон выбирает себе актинию, он начитает заботиться о ней: чистит, «проветривает», кормит. Добывая еду, клоун старается скрыться с ней в укромном месте. Как правило, этим местом для него является актиния, и таким образом хищник всегда получает свою часть добычи. В обмен на заботу рыбки живут под защитой ядовитого животного. Клоуны не только кормят и чистят свою актинию, но и оберегают свой дом. Если на актинию кто-то нападает, маленькие рыбки смело атакуют агрессора.

Автор: Отдел новостей «В»